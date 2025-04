Twee op de vijf IC-treinen rijden morgen niet door zoveelste spoorstaking

Alle spoorbonden leggen vanaf vanavond tien uur opnieuw het werk neer. Het is al de 20ste stakingsdag bij het spoor dit jaar. De vakbonden protesteren tegen de pensioenplannen van de regering. De staking duurt nog tot morgenavond 10 uur. Volgens de NMBS rijden er in die periode 3 op de 5 IC-treinen en 2 op 5 lokale treinen. Wellicht zullen er nauwelijks spitstreinen rijden. Wie goed voorbereid toch de trein wil nemen, checkt best vooraf de routeplanner in de NMBS-app.