Op sociale media circuleren er beelden van een vechtpartij in Hamme. Op de beelden is te zien hoe een minderjarige jongen woensdagnamiddag bedreigd en aangevallen wordt. De jongen wordt op de knieën gedwongen door twee leeftijdsgenoten. Vervolgens krijgt hij een trap in het gezicht. De daders die op de beelden te zien zijn, zijn ondertussen voorgeleid voor de jeugdrechter en geplaatst in een jeugdinstelling. Over de toestand van het slachtoffer is er nog geen informatie. Het parket van Oost-Vlaanderen geeft vanmiddag meer uitleg. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws!