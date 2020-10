Twee miljoen euro voor filestaartbeveiliging aan Oosterweelwerken

Bij een ongeval in Tielrode bij Temse zijn deze namiddag 2 gewonden gevallen. Op Huis Ten Halven verloor een man de controle over zijn auto nadat hij onwel werd achter het stuur. De wagen raakte eerst een hoge boordsteen en een verkeersbord, waarna het voertuig over de kop ging. Uiteindelijk ramde hij nog een andere wagen en kwam de auto tot stilstand tegen de gevel van een huis. De bestuurder en 1 inzittende moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. De auto was rijp voor de schroothoop, en de schade aan de woning was ook aanzienlijk.