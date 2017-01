Twee miljard pinten bier wereldwijd verscheept vanuit de Waaslandhaven

Na enkele moeilijke jaren is de Wase Werkplaats opnieuw aan de beterhand. Dat zegt voorzitter Greta D’Hondt. Het filiaal in Temse maakt namelijk de omslag van de voedings- naar de farmasector. In de omgeving van Temse, zoals in Bornem en Puurs, zitten veel farmabedrijven. De Wase Werkplaats is er in geslaagd om opdrachten van enkele grote bedrijven binnen te halen. De nodige certificaten zijn nu in orde, zegt voorzitter D'Hondt. En de werknemers in Temse hebben intussen de nodige bijscholing gekregen.