Twee meldingen per week over verdachte situaties in Belgische havens: "Voorbije jaar meer dan 300 veroordelingen voor drugsgerelateerde criminaliteit"

Op een jaar tijd zijn negentig verdachte situaties in de haven gemeld bij Portwatch. Da's een centraal meldplatform dat een jaar geleden in het leven is geroepen. De meldingen gaan van vermoedens van drugsdeals tot voertuigen zonder nummerplaten. Minister van Justitie Annelies Verlinden wil dat anonieme meldplatform nu uitbreiden naar de binnenvaart. Want ook via die weg komt er drugs binnen in Antwerpen. Vorig jaar zijn 300 criminelen veroordeeld voor drugsfeiten in de haven.