Twee lichtgewonden na zware aanrijding in Sint-Pauwels

In Outer bij Ninove heeft een 84-jarige fietser een aanrijding in de Groenstraat niet overleefd. Het ongeval gebeurde rond half negen, toen een auto die richting Ninove reed met de fietser in aanrijding kwam. Die raakte levensgevaarlijk gewond. Hulpdiensten verleenden ter plaatse de dringende eerste zorgen vooraleer hij naar het ziekenhuis kon worden overgebracht. Daar overleed hij helaas aan zijn verwondingen. De bestuurder van de wagen was in shock. De fietser kwam uit een landwegel met hoge begroeiing in de berm. Mogelijk was hij daardoor minder zichtbaar voor de aankomende automobilist. De Groenstraat was een tijdlang in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.