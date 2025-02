Twee lichtgewonden na botsing op E17 in Sint-Niklaas

Nog in Sint-Niklaas heeft het verkeer op de E17 deze ochtend hinder ondervonden door een ongeval. Een autobestuurster moet daar in de richting van Antwerpen de controle over het stuur verloren hebben. Ze reed eerst tegen de rechtervangrail aan en slingerde daarna naar links. Op dat ogenblik kon een andere bestuurder een aanrijding niet meer vermijden. De twee auto's botsten tegen elkaar. De twee bestuurders werden naar het ziekenhuis overgebracht. De verwondingen van de slachtoffers zouden al bij al meevallen. Twee rijstroken waren een hele tijd versperd met heel wat file tot gevolg.