Twee kleuters ongedeerd bij zware crash tegen bestelwagen op E17

In de Heirstraat, dat is de verbindingsweg in Bazel tussen Steendorp en de E17, belandde een dronken man vannacht met zijn Porsche in de gracht. In een flauwe bocht ging het fout. Het was een passant die de auto in de gracht zag steken en de hulpdiensten verwittigde. De gewonde bestuurder werd uit zijn voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Op de plaats van het ongeval is geen straatverlichting en door het late uur was er ook maar weinig verkeer. Mogelijk zat de man dus al een poos vast in zijn wagen. De politie stelde ook vast dat er voor de man een bevel tot gevangenneming was. Na verzorging werd de man dus ook meteen overgebracht naar de gevangenis.