Twee kinderen lopen zware brandwonden op na woningbrand in Denderleeuw

Deze namiddag heeft het gebrand in een huis op de Steenweg in Denderleeuw. Twee kinderen raakten daarbij gewond. Ze werden met zware brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond in een van de slaapkamers op de bovenste verdieping. De brandweer van Denderleeuw en Aalst waren meteen ter plaatse en konden het vuur snel blussen, maar voor twee jonge kindjes van het gezin was er minder goed nieuws. Zij liepen zware brandwonden op en werden ter plaatse lange tijd verzorgd, alvorens ze overgebracht werden naar het ziekenhuis. Ook de vader zou overgebracht zijn naar het ziekenhuis met een ambulance. Wat de brand heeft veroorzaakt, is voorlopig niet duidelijk.