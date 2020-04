In een normale wereld was het vandaag een absolute hoogdag voor onze regio. Prachtig weer en de Ronde Van Vlaanderen die zo goed als heel onze streek doorkruiste. Jammer genoeg gooit het coronavirus roet in het eten en is er van Vlaanderen's mooiste en kasseistroken en hellingen volgepakt met duizenden supporters geen sprake. Heel wat wielertoeristen leefden zich vandaag wel uit op het parcours van de Ronde, netjes zoals het hoort, alleen of per twee. De politie hield een extra oogje in het zeil en zag dat het goed was.