Twee jonge kinderen zwaargewond, 1 in levensgevaar na ongeval in Berlare

Fietsende pendelaars beschikken tegen begin juni over drieduizend extra fietsplaatsen in de ondergrondse fietsenparking bij het station Gent-Sint-Pieters. Tegen het eind van de stationsrenovatie wordt de capaciteit tot 13.500 plaatsen opgetrokken, meldt het Infopunt project Gent-Sint-Pieters. "Een groot deel van de huidige fietsrekken in de overdekte stalling wordt vervangen door nieuwe comfortabele en veilige etagerekken", zegt woordvoerster Gisèle Rogiest. "De rekken bieden voldoende vrije tussenruimte en hebben een gasdrukveer om het optillen gemakkelijker te maken." De huidige fietsrekken worden verplaatst naar een brede gang in de fietsenstalling en op de promenade naar het Koningin Maria-Hendrikaplein en naar een toekomstig bouwveld achter het VAC Virginie Loveling. Tegen begin juni zal er bij het station Gent-Sint-Pieters plaats zijn voor 10.500 fietsen. Tegen het einde van het project, begin jaren 2020, zal er plaats zijn voor 13.500 fietsen, gespreid over twee overdekte fietsenstallingen. Bij het begin van het project, in 2010, waren maar 10.000 fietsplaatsen voorzien. "Aangezien steeds meer treinreizigers met de fiets naar het station komen en er dus een groeiende behoefte aan fietsplaatsen bij het station is, hebben NMBS en de Stad Gent samen beslist om dat aantal te verhogen tot 13.500 plaatsen, zo wordt nog gemeld. In dezelfde ondergrondse parking worden vanaf 3 april ook 300 P R plaatsen voorzien, gekoppeld aan abonnementen voor treinreizigers. "Deze park-en-ride is vooral gericht op werknemers en handelaars van buiten Gent", aldus schepen Filip Watteeuw (Groen). Aan het station zelf wordt eind dit jaar spoor 9 en 8 opgeleverd, iets vroeger dan eerder gemeld. Momenteel worden bestekken beoordeeld voor de renovatie van spoor 7 tot spoor 1.