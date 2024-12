In Beveren neemt seniorenresidentie Meulenberg een witloofkelder uit de 19de eeuw opnieuw in gebruik. De kelder ligt in het park van de residentie. Twee jaar geleden werd hij toevallig opnieuw blootgelegd toen een team van vrijwilligers het park onder handen nam. Daarmee komt een oude mythe tot leven, want jarenlang ging het verhaal rond dat er ergens in de tuin zo'n kelder was.