Twee inspecteurs van De Lijn gewond, agressor opgepakt aan terminus in Melsele

De politierechtbank in Aalst heeft een buschauffeur van De Lijn een boete gegeven voor een verkeerd maneuver, vorig jaar in Hostade. De man, die in dienst rijdt van een onderaannemer van De Lijn, reed zich in maart vorig jaar vast op het kruispunt van de N41 met de Aldegondisstraat in Hofstade. Hij wou een draaimaneuver uitvoeren waar dat niet toegelaten is. De bus kwam zo over de hele breedte van de weg vast te zitten, en dat zorgde voor heel wat verkeershinder tijdens de al drukke ochtendspits. De man krijgt er nu een boete voor van 400 euro.