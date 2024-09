Twee gezinnen uit Geraardsbergen trekken naar rechter tegen komst legerkazerne op Godsbergkouter

Twee families uit Geraardsbergen hebben de Belgische Staat en de stad Geraardsbergen gedagvaard. Ze wonen vlakbij de Godsbergkouter, waar een nieuwe militaire kazerne moet komen. De families zijn bang dat de waarde van hun gronden daardoor met 20 procent zal dalen. Het besluit dat de ministerraad hier twee jaar geleden over goedkeurde, is volgens de buurt onwettig, omdat het onvoldoende gemotiveerd is. En het stadsbestuur van Geraardsbergen is volgens de families in fout, omdat het de bouw van de 'onwettige' kazerne aanmoedigt.