Twee gewonden nadat wagen over de kop gaat aan de afrit van de E40 Aalst

Nog in Aalst is er vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd, aan de afrit van de E40. Rond kwart over drie besloot een autobestuurder op de snelweg om die afrit op het nippertje toch nog te nemen. De wagen botste op de betonnen middenberm, vloog in de lucht en eindigde daarna tientallen meters verder, op zijn dak. De twee inzittenden moesten geholpen worden door de brandweer om uit de wagen te geraken. Ze zijn gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de afrit richting Aalst ook een uur lang afgesloten voor het verkeer.