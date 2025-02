Twee gewonden nadat auto op defect voertuig inrijdt op E34

In Sint-Gillis-Waas is vrijdagavond de E34 anderhalf uur afgesloten geweest door een ongeval. Een auto kreeg een klapband en botste tegen de vangrail. Daarop is dan een ander voertuig ingereden. De voertuigen raakten zwaar beschadigd en beide bestuurders werden naar het ziekenhuis overgebracht. De rijbaan lag vol met brokstukken, en om alles op te ruimen moest de snelweg afgesloten worden. In Stekene werd het verkeer via de afrit omgeleid tot aan het complex van Vrasene. Daar kon het verkeer de E34 weer oprijden. Op de plaats van het ongeval brandt geen straatverlichting. Wellicht had de tweede auto de eerste niet, of te laat, opgemerkt.