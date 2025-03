Twee gewonden nadat auto en brandweervoertuig botsen in Sint-Niklaas

Op de N41 in Sint-Niklaas zijn gisteravond rond half tien een brandweervoertuig en een auto tegen elkaar gebotst. Bij die botsing vielen twee gewonden. Het brandweervoertuig was met sirenes en zwaailichten onderweg naar een schouwbrand in Waasmunster. Maar aan de op- en afrit van Waasmunster ging het mis. De commandowagen botste in de flank van een auto die van de afrit van de snelweg kwam. De klap was zwaar. De aangereden auto werd een vijftiental meter weggeslingerd. Collega's van de brandweer moesten ter plaatse komen om de bestuurder van personenwagen uit zijn voertuig te helpen. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de officier van de brandweer raakte lichtgewond. Beide voertuigen zijn helemaal verloren en werden getakeld. Het ongeval zorgde voor beperkte verkeershinder in beide richtingen.