Twee gewonden na frontale botsing van twee auto's op N16 in Sint-Niklaas

Op de Prins Alexanderlaan, dat is de N16 in Sint-Niklaas, zijn deze voormiddag twee wagens frontaal op elkaar gebotst. Dat gebeurde iets over tien uur op het kruispunt met de Puitvoetstraat. De bestuurster van een wagen die in de richting van het centrum reed had naar eigen zeggen de verkeerslichten niet gezien. De bestuurster van de andere wagen die de N16 richting Temse wou oprijden kon een aanrijding niet meer vermijden. De klap was zwaar: beide wagens zijn rijp voor de schroothoop. Beide bestuursters werden voor verzorging naar het Vitaz-ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval ontstond er ook verkeershinder voor wie de stad wou inrijden.