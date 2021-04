Twee gewonden bij frontale botsing in Aalst

Een vrouw van 20 uit Hamme en een man van 23 uit Maldegem zijn gisteravond om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de E17 in Temse. De twee reden met hun auto hard in op een vrachtwagen die op de rechterrijstrook reed. Hoe het ongevel is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Het parket voert een onderzoek. De Nederlandse vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar is wel in shock. Heel het transportbedrijf leeft mee met hun collega.