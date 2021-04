Twee gewonden bij frontale aanrijding in zone 30 in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas zijn deze middag twee gewonden gevallen bij een frontale aanrijding. Daarbij is ook een kind betrokken. De wagen waarin het kind meereed wou vanuit de Oude Molenstraat de Van Havermaetstraat inrijden, maar zag daarbij de andere wagen niet aankomen. Bij de hevige klap die daarop volgde liep de bestuurder van de tegenligger een hoofdwonde op. Hij werd samen met het kind naar het ziekenhuis overgebracht. Beide wagens moesten worden getakeld, waarna ook bleek dat één van de bestuurders geen geldig rijbewijs kon voorleggen. Of er ook sprake is van overdreven snelheid wordt nog onderzocht.