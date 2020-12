Aan het begin van dit nieuws hadden we het over de controles aan de Nederlandse grens, maar ook uit Groot-Brittannië is er tijdelijk een inreisverbod, omdat daar een nieuwe variant van het coronavirus is opgedoken. Intussen wachten heel wat bedrijven op de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen, want op 1 januari is het zover: dan verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Ook voor chocoladeproducent Guylian uit Sint-Niklaas zou een Brexit zonder handelsakkoord voor problemen zorgen.