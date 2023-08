Twee dagen lang 'magische momenten' op festival Dance D-Vision in Zottegem

De Belgische festivalzomer is over halfweg. Dat betekent voor Crammerock dat het aftellen kan beginnen. Het festival, dat aan haar 32ste editie toe is, stuurt vandaag vijf nieuwe namen de wereld in. Naast onder andere Noel Gallagher en Goose tekent nu ook The Haunted Youth present voor een passage in Stekene. En ook Kraantje Pappie, Dikke, S10 en DIRK komen naar Crammerock. Het festival vindt plaats op vrijdag 1 september en zaterdag 2 september, op het terrein langs de E34 in Stekene, maar de tickets zijn intussen al allemaal de deur uit.