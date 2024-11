Twee cipiers gewond na incident in gevangenis van Beveren

In de gevangenis van Beveren zijn twee cipiers deze ochtend gewond geraakt bij een incident. Een cipier zou zelfs in de nek gestoken zijn. De dader is de Tsjetsjeense worstelaar Izyaur Mutaliev, die bekendstaat als een van de meest beruchte gedetineerden van ons land. In verschillende gevangenissen liep het de voorbije jaren al meermaals fout met hem: zowel in Hasselt als in Brugge sloeg hij een medegedetineerde, alsook meerdere cipiers, het ziekenhuis in. Dat wordt ons bevestigd door een vakbond. De precieze omstandigheden blijven vooralsnog onduidelijk, maar het Gevangeniswezen bevestigt wel dat er een zwaar incident plaatsvond. Het Oost-Vlaamse parket is een onderzoek gestart. Over de ernst van die verwondingen geeft het parket nog geen bevestiging.