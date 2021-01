Nieuws Twee bestelwagens branden uit in Aalst, net na herstelling

Op de Moorselbaan in Aalst zijn twee bestelwagens uitgebrand. Rond middernacht, in de nacht van vrijdag op zaterdag, vatte een van de wagens vuur. Het voertuig stond al in lichterlaaie toen de brandweer ter plaatse kwam. De vlammen waren snel gedoofd, maar de wagen is wel volledig uitgebrand. Ook de wagen die ervoor geparkeerd stond, liep aanzienlijke schade op. De woningen vlakbij konden gelukkig gevrijwaard worden. De brand is ontstaan onder de motorkap van de wagen. De oorzaak is nog onbekend. De eigenaars van de bestelwagen waren er net nog mee naar garage geweest voor een herstelling.