Twee autobestuursters gewond na kop-staartaanrijding in Elversele

De politie van Dendermonde gaat al haar voertuigen uitrusten met een AED-toestel. Naast de reddingsvesten en de EHBO-kits kan de politie nu dus ook mensen in nood reanimeren bij een hartstilstand. AED-toestellen hangen wel al overal in de stad, en ook de ambulance beschikt daarover. Maar politie-agenten zijn vaak het snelst ter plaatse, en zo gaat er geen tijd verloren in geval van nood. De agenten hebben ook al een opleiding gevolgd om het toestel te gebruiken. Met de steun van de stad worden er 8 AED-toestellen aangekocht, een investering van zo'n 8.500 euro. AED-toestellen doen meer en meer intrede in politiecombi's, maar dat alle voertuigen ermee zijn uitgerust, zoals in Dendermonde, dat is eerder uitzonderlijk.