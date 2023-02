Twee autobestuurders gewond na aanrijding door afleiding achter het stuur

In de Heiendestraat in Lokeren is dinsdagavond een jonge bestuurder met zijn nieuwe Audi tegen een geparkeerde wagen gereden. Het ongeval gebeurde iets na negen uur. De klap was behoorlijk zwaar, de autobestuurder moest met verwondingen naar het ziekenhuis worden overgebracht. De politie vond in de wagen een fles lachgas. De fles werd in beslag genomen, maar of de man op het moment van het ongeval onder invloed was is niet duidelijk. Zijn gloednieuwe wagen was wel zwaar beschadigd, net als de aangereden auto. De straat was een tijdlang afgesloten voor het verkeer.