In de Sint-Baafskathedraal in Gent opent vanavond een expo die het unieke verhaal vertelt van de redding van het schilderij De Aanbidding van het Lam Gods, van de gebroeders Van Eyck. Het beroemde 15de-eeuwse veelluik was bijna vernietigd door de nazi's op het einde van de tweede wereldoorlog. Het opmerkelijke verhaal van de redding is in 2014 ook verteld in de Amerikaanse film The Monuments Men, van George Clooney.