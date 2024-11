Twaalf Vlaamse ziekenhuizen kijken hoe innovatief Vitaz Sint-Niklaas omgaat met canulepatiënten

In het Vitaz-ziekenhuis in Sint-Niklaas vond vandaag een netwerkevent plaats waar Vlaamse ziekenhuizen voor het eerst samenkwamen om expertise te delen. Vitaz werkt sinds 2015 met een gespecialiseerd canuleteam, dat patiënten met een buisje in de luchtpijp begeleidt. Dit voorkomt terugval, wat bij andere ziekenhuizen soms nog wel gebeurt. Ziekenhuizen van Brugge tot Turnhout kwamen de voordelen van zo'n canuleteam ontdekken.