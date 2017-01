TVO nieuws van 29 januari 2017

Het heeft nu lang genoeg geduurd.. vinden een aantal dierenrechtenorganisaties. De erbarmelijke omstandigheden waarin nersten om het leven worden gebracht. Meer bepaald in de kwekerij in Kalken Eind vorig jaar maakten ze daar nog undercoverbeelden. De pels van nertsen wordt gebruikt om bont te maken. Minister Weyts belooft al in 2014 een wettelijk verbod op de kwekerijen, maar dat is er nog altijd niet.