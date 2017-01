TVO nieuws van 23 januari 2017

Raf Sidorski is de nieuwe Prins Carnaval in Aalst. Zaterdagavond is hij verkozen tijdens een verkiezingsshow die ook live te volgen was bij ons op TV Oost. Raf deed het iets minder goed bij de kennisproef over de stad, maar hij maakte zijn achterstand ruimschoots goed met zijn optreden. Want hij kreeg van de jury de meeste punten op dat onderdeel. Zijn grootste concurrent, Chris Boone, ''den Boein' is tweede geworden. De derde en de vierde plaats waren voor David Bockstael en Ronny Eemans. Prins Raf mag zich nu de 65ste Prins van Aalst noemen.