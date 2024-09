TV Oost wordt 30! Zo ging het er 30 jaar geleden aan toe!

Precies 30 jaar geleden zagen de Oost-Vlamingen voor het eerst deze generiek op de televisie. Ondertussen is die een beetje televisie-erfgoed geworden. Op 26 september 1994 ging uw regionale zender voor het eerst in de ether. Jessie De Caluwé en Tine Slosse brachten toen het allereerste regionale nieuws uit het Waasland en de Denderstreek bij u in de huiskamer. Ondertussen is er veel veranderd. Vele gezichten zijn de revue gepasseerd, maar onze missie en passie is nog altijd dezelfde. U op de hoogte houden van wat er leeft en gebeurt bij u in de buurt. We keren nog even terug naar 30 jaar geleden. Want die allereerste uitzending was toen een hele spannende dag waar lang naartoe werd gewerkt.