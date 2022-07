TV Oost Vertellingen met Nigel Williams in Sint-Lievens-Houtem

Tadej Pogacar en Wout van Aert hebben de voorbije dagen al grote ogen gegooid in de Tour De France. Maar ook een man uit Rupelmonde gaat in Frankrijk vaak over de tongen. Niet omwille van z'n sportieve prestaties, wel omwille van z'n fiets. Want die is bijna 100 jaar oud. Met die vintage fiets mocht de man al enkele keren voor het Tourpeloton uitrijden. Onder meer de bijzonder zware finale van de kasseienrit naar Arenberg.