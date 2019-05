In Vrasene bij Beveren is er gisteren stilgestaan bij het overlijden van Lore en Lucas, de twee kinderen van 8 en 6 jaar oud die vorig weekend bij een familiedrama in Knokke om het leven werden gebracht, door hun vader. De man pleegde daarna zelfmoord. De school van Lore en Lucas, had normaal gezien een schoolfeest dit weekend, maar wijzigde die plannen. Er is nu achter gesloten deuren een herdenking gehouden.