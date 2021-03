In Melsele heeft de Hulpverleningszone Waasland-Noord de handen vol met een ongeval op een boerderij met een tiental varkens. Die varkens zakten in een stal door de aalput naar beneden. De brandweer is momenteel met man en macht bezig de dieren te redden. Voorlopig is er sprake van een vijftiental varkens die niet in levensgevaar zijn. Er moesten eerst stuttingswerken uitgevoerd worden om de stabiliteit te verzekeren. De stal wordt ook ontlucht. De bedoeling is dat de varkens via een ram één voor één naar boven kunnen worden gehaald.