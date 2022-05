In de binnenstad zijn er in totaal een veertigtal tribunes opgesteld, langs een parcours van bijna vijf kilometer. Al van vroeg in de ochtend nemen mensen er plaats, om er zeker van te zijn dat ze niks van het spektakel zullen missen. Het is dus overal drummen om een glimp te zien van het Ros. De emoties laaien dan ook hoog op als ze het Peirt zien passeren.