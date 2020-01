Het jaar is nog maar pas begonnen en alweer heeft het stevig gebrand in onze regio. Deze keer in Lebbeke, en nu ook met dodelijke afloop. Een vrouw van 53 heeft het leven gelaten. De brand ontstond wellicht in de keuken en zorgde ook voor een kleine gasexplosie. Ook het huis van de buren liep grote schade op. Zij worden momenteel opgevangen in een B&B in de buurt, want hun huis is voorlopig onbewoonbaar verklaard.