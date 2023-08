In Lede worden de plannen voor de uitbreiding van de zorgsite aan het Markizaat dan weer stilaan concreet. Vlakbij het kasteel van Mesen wil de gemeente een lokaal dienstencentrum bouwen met 22 sociale appartementen voor senioren. Dat gebouw zou via een ondergrondse kelder verbonden worden met het OCMW en het woonzorgcentrum. Maar de plannen stuiten op protest. Oppositiepartij Open Lede wil niet dat er een stuk groen verdwijnt in de buurt van het kasteel. Open Lede organiseert infomomenten om burgers op de hoogte te brengen, want het openbaar onderzoek loopt nog. Volgens het gemeentebestuur is het absoluut de juiste locatie. De burgemeester benadrukt dat er een verbinding komt met de bestaande gebouwen. Het project is noodzakelijk in Lede. Want er is een sterke nood aan betaalbare huisvesting voor senioren, aldus de burgemeester.