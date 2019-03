5000 euro cash geld. Dat is wat inbrekers dit weekend buit hebben gemaakt bij doe-het-zelf zaak Hubo in Beveren. De dieven maakten een gat in het dak van de winkel, drongen zo binnen en namen de kluis mee. Die werd even verderop leeg teruggevonden. De inbraak werd deze morgen door het personeel opgemerkt. Het gat in het dak is ondertussen al weer dichtgemaakt, maar de hevige regen zorgde er wel voor dat er in het gebouw flink wat waterschade is. De dieven zijn nog voortvluchtig. In de zomer van 2010 werd in de winkel al een gelijkaardige overval gepleegd. Mogelijk gaat het dus om dezelfde dievenbende.