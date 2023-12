Bij het chemische bedrijf CRC Industries aan de Touwslagerstraat in het industriegebied van Zele is rond twee uur vanmiddag een lek ontstaan in een opslagtank van 20.000 liter aceton. Brandweer en politie spreken over een zeer ernstig incident met een groot gevaar. Aceton is een licht ontvlambaar product en ook de dampen kunnen ontsteken. De brandweerposten van Zele en Lokeren snelden meteen ter plaatse en er werd meteen een perimeter ingesteld die niet veel later fors werd uitgebreid. Meerdere straten en tientallen bedrijven vallen in die perimeter. De werknemers van die bedrijven wordt gevraagd binnen te blijven. Een aantal bedrijven hebben alle werk ook reeds stilgelegd. De gespecialiseerd teams die interventies met gevaarlijke stoffen bestrijden van de brandweerzone Oost hebben al bijstand gevraagd van hun collega's uit de brandweerzone centrum. Naar alle waarschijnlijkheid zal het afhandelen van de calamiteit nog heel wat tijd in beslag nemen. Er was zelfs even sprake om de drukke N47 en de spoorlijn tussen Lokeren en Dendermonde ook af te sluiten, beiden liggen op een goeie honderd meter van het incident, maar of dat ook effectief gaat gebeuren is nog niet duidelijk.