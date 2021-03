In Beveren, in de Leliestraat, is een appartementsgebouw gisterennamiddag een tijdje ontruimd geweest. In het gebouw was de rookmelder afgegaan. Al gauw bleek dat de rook uit het appartement van een alleenstaande man kwam. Die was in slaap gevallen terwijl er nog een kookpot op het vuur stond. Het appartement werd opengebroken door de hulpdiensten en de bewoner werd met een rookvergiftiging naar het ziekenhuis overgebracht. Tijdens de interventie werden alle twaalf appartementen tijdelijk ontruimd. Na een half uurtje was het gevaar geweken en mochten een 25-tal bewoners met hun huisdieren weer terugkeren naar hun woonst.