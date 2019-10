We kunnen deze week eindigen zoals we ze begonnen zijn: met de Aalsterse carnavalssoap rond de joodse karikaturen. Want carnavalsgroep De Vismooil'n, de vereniging over wiens praalwagen alle ophef ontstond, heeft voor het eerst gereageerd op de commotie. De leden zeggen een verschrikkelijk jaar achter de rug te hebben, vol dreigementen en haatberichten. De groep benadrukt wel dat alles ondertussen is uitgepraat met de joodse gemeenschap. Ook al is die gemeenschap blijkbaar zelf erg verdeeld, zeggen de Vismooil'n.