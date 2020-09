Door storm Odette heeft het de afgelopen dagen stevig geregend. Het waterpeil is op sommige plaatsten sterk gestegen, maar grote overstromingen waren er niet. Op verschillende plaatsen viel er op 24 uur tijd meer neerslag dan normaal gezien in één maand. In Wetteren viel er 120 millimeter water per vierkante meter. Daarmee was het de natste gemeente van het land. Het alarmpeil werd ook twee keer overschreden op het Beneden-Scheldebekken. Waaronder hier, langs de Molenbeek in Massemen, een deelgemeente van Wetteren. Daar stond de weg vanmorgen nog onder water. En ook in Lokeren aan de Durme was het even spannend. In Erpe-Mere deelde de brandweer preventief zandzakjes uit in de Beekkantstraat en de Zevenkotestraat. Ook daar is de situatie vandaag weer volledig onder controle. Gisteren kregen enkele buurtbewoners tijdens de hevige stortbuien wel te maken met wateroverlast.