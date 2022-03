In Sint-Lievens-Houtem is rond half vier in de kantine van de lokale voetbalclub een ontploffing gebeurd, vermoedelijk van een gasfles. Daarbij zijn er in de keuken ten minste drie mensen zwaargewond geraakt. Er ontstond ook meteen brand. In de kantine was een eetfestijn van de jeugdwerking van de club aan de gang. Enkele tientallen helpers en gasten konden zich wel nog tijdig in veiligheid brengen.