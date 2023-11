De brandweerzone Oost heeft dan weer een half miljoen euro geïnvesteerd in de uitrusting van het duikteam. Het geld is naar twee nieuwe wagens met een specifieke uitrusting voor de duikers gegaan. De brandweer ging het materiaal gisteren uittesten tijdens een duikoefening in Dendermonde. Het duikteam haalde zogezegd een drenkeling uit het water. Met zowel de Dender als de Schelde die door onze regio stromen, is zo'n uitrusting geen overbodige luxe. De nieuwe duikwagens zullen de kazernes van Hamme en Dendermonde versterken. De voertuigen zijn ook een primeur in ons land. Want de brandweerzone Oost is de eerste zone die dat type voertuigen gebruikt.