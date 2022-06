In Zele hebben vandalen toegeslagen in de wondertuin van het OCMW, waar de hele zomer lang een expo van kunstkring Were Di loopt. Twee weken geleden werd in het observatorium in de tuin al een groot schaakspel volledig vernield. Deze keer werd het raam en de binnenmuur met graffiti beklad. De andere beelden in de tuin zijn gelukkig gespaard gebleven. Voorlopig is er nog geen spoor van de daders. Het observatorium in de tuin van het OCMW blijft voorlopig wel op slot.