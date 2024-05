In de Wissenstraat in Sint-Gillis-bij-Dendermonde is een geparkeerde vrachtwagen zaterdagnamiddag in vlammen opgegaan. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de trekker, maar de brandweerlui konden het voertuig snel blussen. De bestuurder had heel wat rook naar binnen gekregen en is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Naast de geparkeerde trekker stonden er ook nog enkele lege tanks opgestapeld. Enkele daarvan liepen schade op door de hitte. Het was een technisch defect dat de brand aan de vrachtwagen had doen ontstaan.