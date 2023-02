In Lede zijn de plannen bekendgemaakt over wat er gaat gebeuren met Villa Letha. Dat is een oud rusthuis in het centrum van de gemeente, en dat staat al meer dan vijf jaar leeg. Het zal worden afgebroken en dan wordt het oude rusthuis omgedoopt tot 'Villa Felix'. Dat moet de nieuwe thuis worden voor vijf partners, waaronder de kunstacademie, het Huis van het Kind, de buitenschoolse opvang, Kind & Gezin en de kleuterschool Morgenster. Er komt in het gebouw onder meer een sportzaal, een auditorium en repetitieruimtes. Het budget dat voor het project is opzij gezet, bedraagt 16 miljoen euro. Volgend jaar moeten de werken van start gaan. Tegen de zomer van 2026 zou Villa Felix dan klaar moeten zijn.