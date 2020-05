In een leegstaand pand van een vroeger keukenbedrijf aan het Moleneinde in Schoonaarde is vanmorgen iets over tien uur brand opgemerkt. Het vuur woedde binnenin en vernielde het gebouw volledig. In het pand werd niemand aangetroffen maar het is alom geweten dat het dienst deed als kraakpand. De brand is ook met zekerheid aangestoken, maar van de daders en hun motief is voorlopig geen spoor. Het pand zal nu enkel nog goed zijn voor de sloop. Het Moleneinde werd geruime tijd afgesloten voor alle verkeer.