In Appels bij Dendermonde is een auto in de vlammen opgegaan, vermoedelijk na een kortsluiting. Het voertuig stond op een oprit in de Zandstraat geparkeerd, toen het plots vuur vatte. De eigenaar kon z'n wagen nog op straat duwen, waardoor de vlammen niet naar het huis oversloegen. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de auto deels in de vlammen op ging. Vermoedelijk is de brand ontstaan na een kortsluiting op een installatie die de man zelf in zijn auto had gemaakt. Door het incident was de Zandstraat een tijd lang afgesloten voor alle verkeer.