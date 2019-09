TV Oost Nieuws van zondag 23/9/2019

Er blijven maar reacties binnenkomen op de komst van een nieuw asielcentrum in Beveren. Zo vindt kamerlid en Sint-Niklaas schepen Peter Buysrogge van N-VA het onbegrijpelijk dat Fedasil nog maar eens 120 extra plaatsen in het Waasland creërt. Met al twee centra voor 600 asielzoekers in totaal, vindt Buysrogge dat het Waasland al genoeg belast wordt. Buysrogge gaat aan Maggie De Block vragen om haar plannen te laten varen.